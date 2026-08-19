Formazione e lavoro, il Consorzio S10 avvia il percorso per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario

Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni ha approvato l’avviso pubblico per individuare i destinatari della prima edizione del percorso formativo per Operatore Socio-Sanitario (OSS), rivolto a diplomati degli istituti professionali a indirizzo “Servizi socio sanitari” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.
Il percorso prevede il rilascio della qualifica professionale EQF3 attraverso un iter ridotto, riservato ai diplomati degli indirizzi indicati, e comprende anche servizi di orientamento finalizzati a sostenere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale. L’iniziativa, promossa dal Consorzio presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione dei giovani diplomati un’opportunità concreta per completare la propria formazione e acquisire una qualifica spendibile nel settore dei servizi alla persona.
“Con questo percorso vogliamo creare un collegamento concreto tra la formazione acquisita negli istituti professionali e le opportunità offerte dal mondo del lavoro”, sottolinea il presidente Michele Di Candia. “La qualifica di Operatore Socio-Sanitario può rappresentare una possibilità importante per chi desidera costruire il proprio futuro professionale nel settore dell’assistenza e dei servizi alla persona. Come Consorzio intendiamo continuare a promuovere percorsi che mettano al centro competenze, autonomia e inclusione”.
Sono previste due edizioni del percorso, ciascuna destinata a 15 partecipanti, per un totale di 30 persone coinvolte. Per ciascuna edizione sono previste complessivamente 300 ore di formazione e orientamento, che saranno realizzate in due periodi distinti. Il percorso accompagnerà i partecipanti verso il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario e verso una maggiore consapevolezza delle opportunità professionali disponibili nel settore.
“L’obiettivo è offrire ai partecipanti non soltanto un titolo qualificante, ma un percorso strutturato che li accompagni anche nella fase di avvicinamento al lavoro”, spiega il direttore del Consorzio Sociale Ambito S10, Antonio Domenico Florio. “La formazione e l’orientamento sono due aspetti strettamente collegati: acquisire competenze professionali è il primo passo, ma è altrettanto importante conoscere il mercato del lavoro e individuare le opportunità più coerenti con il proprio profilo”.
Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente, www.pianosociales10.it, ed entro le ore 13:00 di venerdì 18 settembre 2026.
L’Avviso integrale e la relativa modulistica sono disponibili in allegato alla comunicazione e sul sito istituzionale del Consorzio (Link: https://www.halleyweb.com/csvdtgabr/po/mostra_news.php?id=288&area=H).
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