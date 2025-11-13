Fonti rinnovabili, Campania regione virtuosa secondo il Forum Energia di Legambiente. Le interviste

13/11/2025
C’è una Campania virtuosa, una regione guida ed esempio per le altre regioni. È la Campania delle fonti rinnovabili, che nel 2024 ha fatto registrare un +13,6% sulla potenza installata rispetto al 2023 e +27,6% del numero di impianti da fonti rinnovabili.

La fotografia sullo sviluppo delle fonti rinnovabili nella regione è stata scattata da Legambiente Campania nell’ambito del Forum Energia, svolto stamattina nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Salerno, nell’ambito del progetto nazionale #perunsaltodiclasse di Legambiente e Kyoto Club.Nel biennio 2023-2024

La Campania ha registrato una crescita del numero di impianti da fonti rinnovabili, con un incremento del 27,6%. L’aumento è trainato quasi esclusivamente dal fotovoltaico, che cresce del 27,9%, mentre eolico, idroelettrico e bioenergie restano sostanzialmente stabili. 

In diretta a Radio Alfa, Maria Teresa Imparato presidente regionale di Legambiente e Ottavia D’Agostino – Ufficio scientifico Legambiente Campania al microfono di Alessandro Mazzaro 

