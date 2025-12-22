Fondi in arrivo per la qualificazione delle chiese campane 

In arrivo dal Mit per la Campania oltre 4,3 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione di chiese ed edifici di culto.
Lo ha reso noto il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, spiegando che “il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che stanzia risorse per il triennio 2025-2027 e che serviranno per interventi importanti da realizzare così come richiesto dalle parrocchie, diocesi e altri Enti di Culto su immobili che oltre a rivestire un ruolo fondamentale nella vita religiosa della regione rappresentano storia, arte, memoria, tradizioni che vanno custodite”.
In provincia di Salerno gli edifici interessati dal programma di riqualificazione sono quattro. Si tratta del Santuario di Santa Sofia di Poderia, a Celle di Bulgheria, la Chiesa Maria SS Potentissima di Acquavena a Roccagloriosa, la Chiesa di Sant’Alfonso a Marina di Camerota, e il Santuario di Santa Maria della Stella a Casaletto Spartano. Il programma triennale prevede 47 interventi in 10 Regioni italiane, per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro.
