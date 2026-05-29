Fonderie Pisano, si lavora alla riattivazione della fabbrica di Fratte. Il punto con La Città di Salerno

29/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La vertenza delle fonderie Pisano. Resta ancora il nodo nevralgico della destinazione della nuova fonderia green ma l’incontro tecnico al Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha messo sul Tavolo una serie di elementi concreti e le tempistiche per tentare di salvaguardare la continuità produttiva, accompagnare il nuovo investimento e salvare i circa 120 posti di lavoro della fabbrica di Fratte a Salerno.

Si starebbe lavorando per riprendere le attività ferme dopo il diniego dell’Aia da parte della Regione Campania, confermato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. Ottimismo è emerso al termine dell’incontro che ha messo insieme Ministero, Invitalia, Regione e Gruppo Pisano. Abbiamo fatto il punto con Domenico Gramazio, collega de La Città di Salerno.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Domenico Gramazio su sviluppi vertenza Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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