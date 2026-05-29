Fonderie Pisano, si lavora alla riattivazione della fabbrica di Fratte. Il punto con La Città di Salerno

La vertenza delle fonderie Pisano. Resta ancora il nodo nevralgico della destinazione della nuova fonderia green ma l’incontro tecnico al Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha messo sul Tavolo una serie di elementi concreti e le tempistiche per tentare di salvaguardare la continuità produttiva, accompagnare il nuovo investimento e salvare i circa 120 posti di lavoro della fabbrica di Fratte a Salerno.
Si starebbe lavorando per riprendere le attività ferme dopo il diniego dell’Aia da parte della Regione Campania, confermato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato. Ottimismo è emerso al termine dell’incontro che ha messo insieme Ministero, Invitalia, Regione e Gruppo Pisano. Abbiamo fatto il punto con Domenico Gramazio, collega de La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio su sviluppi vertenza Fonderie Pisano
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