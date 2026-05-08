Fonderie Pisano, si è svolto il confronto tecnico al Ministero sul progetto green. Il punto con La Città di Salerno

I tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si sono confrontati con i vertici delle Fonderie Pisano di Salerno su quelli che sono i dettagli del progetto della nuova fabbrica green da realizzare su un altro sito. Dal Ministero c’è stato molto interesse al progetto di fonderia green. Dunque dopo il tavolo romano dello scorso 20 aprile il confronto è proseguito ieri, mentre si dovrà tenere un altro incontro in Regione per individuare il sito dove delocalizzare la fabbrica.
Secondo quanto riporta La Città, l’assessora regionale al Lavoro, Angelica Saggese, ha detto che i Pisano erano stati convocati per un incontro ieri ma hanno fatto sapere di non poter essere presenti all’incontro.
Questa mattina abbiamo fatto il punto con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
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Tommaso Siani su fonderie pisano e nuovo incontro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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