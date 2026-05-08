Fonderie Pisano, si è svolto il confronto tecnico al Ministero sul progetto green. Il punto con La Città di Salerno

08/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

 

I tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si sono confrontati con i vertici delle Fonderie Pisano di Salerno su quelli che sono i dettagli del progetto della nuova fabbrica green da realizzare su un altro sito. Dal Ministero c’è stato molto interesse al progetto di fonderia green. Dunque dopo il tavolo romano dello scorso 20 aprile il confronto è proseguito ieri, mentre si dovrà tenere un altro incontro in Regione per individuare il sito dove delocalizzare la fabbrica.

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Secondo quanto riporta La Città, l’assessora regionale al Lavoro, Angelica Saggese, ha detto che i Pisano erano stati convocati per un incontro ieri ma hanno fatto sapere di non poter essere presenti all’incontro.

Questa mattina abbiamo fatto il punto con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.

Ascolta
Tommaso Siani su fonderie pisano e nuovo incontro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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