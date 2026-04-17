Fonderie Pisano Salerno, la proprietà non pensa al ricorso contro il Tar. Rabbia e preoccupazione tra i lavoratori. Il punto

Dopo mesi di lavoro con il contratto di solidarietà, finalmente erano arrivati ordini e commesse che avrebbero potuto consentire di ritornare a stipendi pieni, senza dover più ricorrere agli ammortizzatori sociali. Ma ora è troppo tardi: le Fonderie Pisano sono chiuse e i circa 120 lavoratori non hanno più alcun sussidio.
Il giorno dopo che il Tar ha confermato la chiusura dello stabilimento gli operai si sono ritrovati tutti nel piazzale della fabbrica di Fratte dove da venti giorni sono in assemblea. La proprietà sarebbe intenzionata a non presentare ulteriore ricorso a questo punto al Consiglio di Stato. Si guarda con attenzione alla Regione e ora al prossimo incontro del 20 aprile al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Questa mattina, abbiamo fatto una ulteriore riflessione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno
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Tommaso Siani su chiusura fonderie Pisano
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