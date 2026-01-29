Fonderie Pisano, protestano i lavoratori. “Ci chiamano assassini ma noi vogliamo solo lavorare”

“Noi vogliamo solo lavorare” lo hanno affermato con fermezza, nel corso di una manifestazione tenuta sotto i portici della Prefettura, i lavoratori delle Fonderie Pisano preoccupati per il loro destino professionale.

Al momento non ci sono risposte certe in attesa dell’incontro del 18 febbraio sulla VIA, i lavoratori, circa 120, non accettano di essere additati come “assassini” e aspettano di sapere quale sarà il luogo definitivo scelto per la delocalizzazione.
I manifestanti hanno chiesto ancora una volta cosa ne sarà di loro, in una lettera alla Regione Campania e all’Assessore all’Ambiente consegnata nelle mani del Prefetto di Salerno.

Sentiamo Angelo Clemente e Domenico Volpe, Rsu Fonderie Pisano

