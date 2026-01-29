Fonderie Pisano, protestano i lavoratori. “Ci chiamano assassini ma noi vogliamo solo lavorare”

“Noi vogliamo solo lavorare” lo hanno affermato con fermezza, nel corso di una manifestazione tenuta sotto i portici della Prefettura, i lavoratori delle Fonderie Pisano preoccupati per il loro destino professionale.
Al momento non ci sono risposte certe in attesa dell’incontro del 18 febbraio sulla VIA, i lavoratori, circa 120, non accettano di essere additati come “assassini” e aspettano di sapere quale sarà il luogo definitivo scelto per la delocalizzazione.
I manifestanti hanno chiesto ancora una volta cosa ne sarà di loro, in una lettera alla Regione Campania e all’Assessore all’Ambiente consegnata nelle mani del Prefetto di Salerno.
Sentiamo Angelo Clemente e Domenico Volpe, Rsu Fonderie Pisano
Ascolta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.