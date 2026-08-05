Fonderie Pisano, presidio dei lavoratori e incontro con i vertici Arpac

Nuovo presidio dei lavoratori delle Fonderie Pisano a Salerno davanti alla sede del Dipartimento Arpac di via Lanzalone. Si è svolto un incontro con i dirigenti presenti in cui, per la natura dell’Ente, si è parlato della riconversione del sito di Fratte e di ambiente.
Sono state messe sul tavolo nuove tematiche per la sostenibilità che saranno al centro della Conferenza di servizi convocata alla Regione Campania il prossimo 26 agosto.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, Francesca D’Elia
Ascolta
incontro arpac
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.