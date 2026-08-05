Fonderie Pisano, presidio dei lavoratori e incontro con i vertici Arpac

05/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia


Nuovo presidio dei lavoratori delle Fonderie Pisano a Salerno davanti alla sede del Dipartimento Arpac di via Lanzalone. Si è svolto un incontro con i dirigenti presenti in cui, per la natura dell’Ente, si è parlato della riconversione del sito di Fratte e di ambiente. 
Sono state messe sul tavolo nuove tematiche per la sostenibilità che saranno al centro della Conferenza di servizi convocata alla Regione Campania il prossimo  26 agosto. 

Al microfono di Alessandro Mazzaro, Francesca D’Elia  

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incontro arpac
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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