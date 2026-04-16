Fonderie Pisano, presidio dei lavoratori. Al microfono di Radio Alfa, “hanno in tutta fretta chiuso un polo industriale”

16/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

“Non ce l’aspettavamo”. I lavoratori delle Fonderie Pisano, da venti giorni in assemblea permanente, oggi sono in presidio davanti allo stabilimento di Fratte per incontrare la proprietà e decidere le prossime iniziative. “

Il presidente Fico parla di equilibri – dicono – ma in realtà non c’è stato nessun equilibri, siamo stati bistrattati. Hanno fatto in fretta e furia a chiudere un polo industriale”. L’iniziativa arriva dopo la decisione del Tar Salerno che ieri ha respinto il ricorso con cui la proprietà aveva chiesto la sospensiva al diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione Campania. Nell’ordinanza, il TAR ha richiamato “l’obbligo, per le competenti autorità, di adottare le misure necessarie a proteggere la popolazione dagli effetti dannosi della prolungata esposizione ad agenti inquinanti”.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Alessandro Mazzaro, questa mattina, ha incontrato alcuni lavoratori in presidio.
Le dichiarazioni di Domenico Volpe e Angelo Clemente delle Rsu

Ascolta
protesta fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento