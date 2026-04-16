Fonderie Pisano, presidio dei lavoratori. Al microfono di Radio Alfa, “hanno in tutta fretta chiuso un polo industriale”

“Non ce l’aspettavamo”. I lavoratori delle Fonderie Pisano, da venti giorni in assemblea permanente, oggi sono in presidio davanti allo stabilimento di Fratte per incontrare la proprietà e decidere le prossime iniziative. “
Il presidente Fico parla di equilibri – dicono – ma in realtà non c’è stato nessun equilibri, siamo stati bistrattati. Hanno fatto in fretta e furia a chiudere un polo industriale”. L’iniziativa arriva dopo la decisione del Tar Salerno che ieri ha respinto il ricorso con cui la proprietà aveva chiesto la sospensiva al diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione Campania. Nell’ordinanza, il TAR ha richiamato “l’obbligo, per le competenti autorità, di adottare le misure necessarie a proteggere la popolazione dagli effetti dannosi della prolungata esposizione ad agenti inquinanti”.
Alessandro Mazzaro, questa mattina, ha incontrato alcuni lavoratori in presidio.
Le dichiarazioni di Domenico Volpe e Angelo Clemente delle Rsu
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protesta fonderie
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