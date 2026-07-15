Fonderie Pisano. Presentata la documentazione per la svolta green. Nel periodo di chiusura della fabbrica, l’inquinamento non cala

Prosegue l’impegno della proprietà delle Fonderie Pisano per la riconversione green del sito produttivo di Fratte grazie ad un piano orientato alla sostenibilità e all’innovazione.
L’azienda ha presentato allo Sportello unico per le attività produttive del Comune, la Scia edilizia e la documentazione progettuale relativa alla realizzazione di due nuovi forni elettrici che sostituiranno quelli esistenti alimentati a carbone.
E’ questo il cuore del progetto.
La proprietà sollecita l’esame nel merito da parte della Conferenza dei Servizi, del progetto di decarbonizzazione depositato il 22 giugno, per superare le criticità evidenziate dalla Regione Campania in relazione alle BAT (Best Available Techniques – le migliori soluzioni tecniche in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente), che hanno determinato l’interruzione dell’attività produttiva.
Obiettivo della proprietà è la ripresa della produzione per salvaguardare i livelli occupazionali e per non disperdere un patrimonio aziendale che attraverso la produzione di manufatti in ghisa, rappresenta un’eccellenza conosciuta nel mondo con commesse che partono da tutta Italia ed anche da Dubai e gli Stati Uniti.
La ripartenza è inoltre indispensabile per non compromettere quella che resta una priorità per la proprietà e cioè la delocalizzazione dello stabilimento di Fratte attraverso un progetto di azienda totalmente green, in linea con la normativa europea e che sappia coniugare sviluppo, ambiente e salute.
“Chiediamo alla Regione Campania – afferma Ciro Pisano, amministratore delegato delle Fonderie Pisano & C SpA – di convocare al più presto la Conferenza dei Servizi. Siamo impegnati in un processo di riconversione della nostra azienda per dimostrare che diritto alla salute e diritto al lavoro possono viaggiare insieme. Con questo obiettivo, abbiamo presentato un progetto alla Regione Campania che prevede la decarbonizzazione dello stabilimento di Fratte e la conversione all’elettrico. La priorità è la ripresa della produzione perché solo così, dimostrando di avere un’azienda in piena attività e che non impatta l’ambiente, possiamo realizzare il progetto finale e cioè la delocalizzazione dello stabilimento di Fratte».
L’azienda, inoltre, ha analizzato i dati della centralina Arpac collocata in prossimità dell’area industriale di Fratte da cui emerge che sia nel mese di aprile che in quello di maggio 2026, periodo in cui l’attività della fonderia era ferma, le concentrazioni medie di PM 10 e PM 2.5 sono state superiori rispetto a quelle registrate negli stessi mesi del 2025 quando l’impianto era regolarmente in esercizio.
La sospensione dell’attività, quindi, non è stata accompagnata da un cambiamento marcato e immediatamente percepibile nei dati ambientali rilevati dalla centralina.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.