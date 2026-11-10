Fonderie Pisano, oggi incontro al Ministero. In diretta da Roma Domenico Volpe, Rsu aziendale 

Una giornata importante per il futuro delle Fonderie Pisano di Fratte.
Questa mattina gli operai dello stabilimento salernitano sono scesi in piazza a Roma, dando vita a un corteo per richiamare l’attenzione sulla situazione dell’azienda e chiedere garanzie per il proprio futuro occupazionale. La mobilitazione in concomitanza con il tavolo tecnico convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un incontro particolarmente atteso, dal quale si attendono indicazioni sulle prospettive dello stabilimento e sulle possibili soluzioni per tutelare i circa 100 lavoratori coinvolti.Abbiamo raggiunto telefonicamente a Roma, uno dei lavoratori, Domenico Volpe, rappresentante della Rsu aziendale
Volpe su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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