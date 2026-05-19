Fonderie Pisano, nuovo tavolo al Ministero per la nuova fabbrica. Il punto di vista dei lavoratori nelle parole di Domenico Volpe

Ieri pomeriggio, si è riunito un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del made in italy, nell’ambito del percorso di rilancio industriale delle Fonderie di Salerno e la tutela dei livelli occupazionali.
“Non possiamo perdere una realtà produttiva come questa – ha detto il ministro Adolfo Urso – è necessario accelerare ogni passaggio utile per garantire un futuro produttivo all’azienda, tutelando i lavoratori e l’intero indotto, e accompagnare in modo concreto il percorso di rilancio industriale e occupazionale dell’azienda”.
Il Ministero ha confermato di aver già avviato interlocuzioni con Invitalia per definire modalità e strumenti di sostegno economico al progetto di realizzazione di un nuovo sito produttivo green. L’obiettivo è individuare, nel più breve tempo possibile e anche attraverso le opportunità offerte dalla Zes, un’area idonea in grado di garantire continuità produttiva a una realtà considerata fondamentale per il territorio.
L’incontro al Ministero si è svolto dopo il nulla di fatto alla riunione in Regione Campania e dopo la notizia della decisione del Consiglio di Stato che ha confermato la chiusura della Fabbrica di Fratte, salvo dare alla proprietà la possibilità di mettere in campo tutti i lavori necessari per il raggiungimento delle migliori tecnologie richieste a livello europeo. I giudici hanno confermato la sentenza del Tar Salerno che ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale emesso dalla Regione Campania che, di fatto, ha sancito la chiusura dello stabilimento di via dei Greci.
Questa mattina, abbiamo raccolto il punto di vista dei lavoratori delle Fonderie dal rappresentante della RSU aziendale, Domenico Volpe, intervenuto in diretta per raccontarci l’intensa giornata di ieri.
Ascolta
Domenico Volpe su vertenza Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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