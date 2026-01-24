Fonderie Pisano, nuova denuncia del Comitato Salute e Vita

Torna ad alzarsi il livello di allarme attorno alle Fonderie Pisano di Salerno. A lanciare l’allerta è il Comitato Salute e Vita che, per voce del presidente Lorenzo Forte, denuncia una situazione divenuta ormai “insostenibile”.

Secondo quanto riferito dal comitato, dallo scorso 15 gennaio l’attività dell’impianto sarebbe ripresa a pieno ritmo, causando disagi pesanti ai residenti: l’aria nella zona viene descritta come irrespirabile, con odori acri che penetrano nelle abitazioni provocando bruciore agli occhi e alla gola. Una condizione che sta costringendo numerose famiglie a barricarsi in casa per sfuggire ai miasmi.

Ai nostri microfoni il presidente Forte.

