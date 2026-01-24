Fonderie Pisano, nuova denuncia del Comitato Salute e Vita

Torna ad alzarsi il livello di allarme attorno alle Fonderie Pisano di Salerno. A lanciare l’allerta è il Comitato Salute e Vita che, per voce del presidente Lorenzo Forte, denuncia una situazione divenuta ormai “insostenibile”.
Secondo quanto riferito dal comitato, dallo scorso 15 gennaio l’attività dell’impianto sarebbe ripresa a pieno ritmo, causando disagi pesanti ai residenti: l’aria nella zona viene descritta come irrespirabile, con odori acri che penetrano nelle abitazioni provocando bruciore agli occhi e alla gola. Una condizione che sta costringendo numerose famiglie a barricarsi in casa per sfuggire ai miasmi.
Ai nostri microfoni il presidente Forte.
Ascolta
Forte su Fonderie Pisanoe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.