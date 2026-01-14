Fonderie Pisano, nuova conferenza di servizi, aggiornata al 18 febbraio 

Le Fonderie Pisano devono applicare scrupolosamente le BAT ovvero le Migliori Tecniche Disponibili, come stabilito dalla Regione Campania nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per ridurre l’impatto ambientale, in particolare su polveri e rumore, al minimo consentito intervenendo su impianti e processi produttivi, come previsto da specifiche schede tecniche approvate, entro e non oltre 20 giorni. Poi sarà convocata nuovamente la conferenza di servizi entro il 18 febbraio.
E’ la decisione presa, questa mattina, nel corso della Conferenza di servizi che si è riunita, in vista del riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale alla fabbrica di Fratte, negli uffici della Regione Campania di via Generale Clark a Salerno. Nel caso in cui, l’AIA non dovesse essere riconfermata, l’azienda
è pronta al trasferimento a Foggia. Ne abbiamo parlato con il rappresentante sindacale delle Fonderie Pisano, Domenico Volpe.
Ascolta
domenico volpe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.