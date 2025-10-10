Fonderie Pisano, Mimmo Volpe della RSU replica alle preoccupazioni dei cittadini di Fratte

Si torna a discutere prepotentemente di presente e del futuro delle Fonderie Pisano a Salerno.
Ai nostri microfoni abbiamo raccolto lo sfogo appello di una mamma che vive con i suoi figli, nei pressi dello stabilimento di Via dei Greci dove la situazione ambientale nei pressi delle Fonderie Pisano, rimane complessa. La signora Marianna Cuomo ci ha raccontato: “non ce la facciamo più, non si respira, nell’aria c’è una puzza di ferro incredibile, oramai da una settimana. La città deve sapere, la politica deve sapere che ci stanno uccidendo. Siamo preoccupati per i nostri bambini che nelle scuole di Fratte respirano costantemente ferro dalle ore 7 del mattino. Non ci aiuta nessuno, siamo abbandonati e viviamo costantemente ai domiciliare senza poter prendere nemmeno l’ora d’aria” così ha denunciato a Radio Alfa la signora Marianna Cuomo. Colpito dalle affermazioni della signora Cuomo, ha voluto replicare il rappresentante sindacale delle Fonderie Pisano, Mimmo Volpe. Ecco il suo punto di vista
