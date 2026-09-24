Fonderie Pisano, Legambiente deposita osservazioni al Riesame. Il punto con Michele Buonomo

Legambiente Campania ha depositato le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale delle Fonderie Pisano di Salerno, le cui attività risultano ferme da marzo 2026.
L’associazione ambientalista considera decisive due questioni: quale sia la situazione di riferimento da assumere nelle valutazioni ambientali e se la Conferenza dei Servizi debba esprimersi sull’intero progetto presentato dall’azienda o su una sua sola parte. Per Legambiente, “non si può prescindere dal fatto che l’impianto è fermo dal marzo 2026”, cioè a seguito del rigetto del progetto di riesame disposto dalla Regione Campania. Una condizione che, secondo l’associazione, “rappresenta il quadro di riferimento da cui partire per qualsiasi valutazione sull’eventuale futuro dell’impianto”. Il punto con Michele Buonomo, membro della Segreteria nazionale di Legambiente
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Buonomo su Fonderie Pisano
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