Fonderie Pisano, le famiglie degli operai scrivono una nuova accorata lettera. La riflessione con Andrea Pellegrino

Già lo scorso mese di aprile le mogli dei circa 120 dipendenti delle Fonderie Pisano di Fratte a Salerno avevano scritto un’accorata lettera, per denunciare la drammatica situazione economica e l’ansia vissuta da tutte le famiglie a causa dello stop della fabbrica.
A distanza di quasi sei mesi hanno rinnovato l’appello in una nuova lettera dove chiedono lavoro e non assistenza. Stanno anche per scadere gli ammortizzatori sociali. Le famiglie dei lavoratori delle Fonderie Pisano difendono la propria dignità e il lavoro. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pelelgrino su Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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