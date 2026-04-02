Fonderie Pisano, i lavoratori incontrano il Prefetto

A Salerno la protesta dei lavoratori delle Fonderie Pisano.
Questa mattina un centinaio di operai, accompagnati dalle sigle sindacali, ha sfilato in corteo per le vie del centro cittadino con striscioni e bandiere per difendere il proprio posto di lavoro, messo a rischio dalla chiusura dello stabilimento.
Dopo aver tenuto presidi davanti alle sedi della Provincia e del Comune, la manifestazione ha raggiunto la Prefettura. Lì, una delegazione è stata ricevuta da un rappresentante del Prefetto per chiedere la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con il Ministero delle Imprese e la Regione Campania.
Ne abbiamo parlato con Francesca D’Elia, segretaria della Fiom Cgil di Salerno.
Ascolta
Francesca D’Elia su fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.