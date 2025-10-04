Fonderie Pisano, la fabbrica lascerà Salerno entro due anni. Il punto con Arturo Iannelli (Commissione Ambiente)

C’è stato un incontro, pochi giorni fa, al Comune di Salerno per affrontare il futuro delle Fonderie Pisano, su convocazione del sindaco Vincenzo Napoli. Alla riunione anche l’ingegnere Ciro Pisano, alcuni dirigenti comunali, l’assessore all’ambiente Natella, il presidente della Commissione ambiente Iannelli e il presidente della Commissione Trasparenza Cammarota.
Si è parlato del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dell’impegno delle Fonderie a lasciare la fabbrica di Fratte entro due anni.
Per saperne di più, questa mattina, è intervenuto in diretta il presidente della Commissione ambiente, Arturo Iannelli.
Ascolta
Arturo Iannelli su futuro Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.