Fonderie Pisano, incontro a Roma. Il punto con Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale

22/10/2026 Attualità, Cronaca, Economia, Primo Piano Nessun commento
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A Roma, ieri pomeriggio, al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, incontro sulla vertenza Fonderie Pisano a Salerno.

Sul tavolo la discussione di  una prospettiva chiara e condivisa per salvare l’occupazione dei lavoratori del sito di Salerno e  dare finalmente una prospettiva concreta senza ulteriori rinvii e con la massima chiarezza. Il tempo ormai è scaduto: vogliamo risposte” hanno affermato gli operai delle Fonderie. Ne abbimao parlato in diretta con Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale
Ascolta
Volpe su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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