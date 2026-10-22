Fonderie Pisano, incontro a Roma. Il punto con Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale

A Roma, ieri pomeriggio, al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, incontro sulla vertenza Fonderie Pisano a Salerno.
Sul tavolo la discussione di una prospettiva chiara e condivisa per salvare l’occupazione dei lavoratori del sito di Salerno e dare finalmente una prospettiva concreta senza ulteriori rinvii e con la massima chiarezza. Il tempo ormai è scaduto: vogliamo risposte” hanno affermato gli operai delle Fonderie. Ne abbimao parlato in diretta con Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale
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Volpe su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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