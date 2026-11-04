Fonderie Pisano, il Ministero delle Imprese ha convocato un nuovo incontro a Roma. Il punto con Domenico Volpe

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato un nuovo incontro a Roma sulla vertenza delle Fonderie Pisano di Salerno. Si terrà il 10 novembre alle ore 14:30.
La convocazione è arrivata dopo il nulla di fatto dall’incontro di lunedì scorso tra la proprietà e la Regione Campania sulla possibilità di attivare il solo forno elettrico presente nella fabbrica, per velocizzare la ripresa delle attività e consentire ai lavoratori di tornare a lavorare. Al momento, 88 operai sono rimasti senza ammortizzatori sociali, scaduti il 31 ottobre. Rischiano il licenziamento collettivo. Sulla nuova convocazione a Roma, questa mattina, abbiamo sentito il parere di uno dei lavoratori, Domenico Volpe, rappresentante della Rsu aziendale.
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Domenico Volpe su nuovo incontro a Roma su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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