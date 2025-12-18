Fonderie Pisano, il 14 gennaio la conferenza di servizi a Salerno per la verifica dell’AIA. Il punto con Arturo Iannelli

E’ stata convocata per il 14 gennaio la conferenza dei servizi riguardante le Fonderie Pisano di Salerno. Lo ha annunciato Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, che questa mattina è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
La riunione tecnica si svolgerà presso gli uffici di Salerno della Regione Campania, in via Generale Clark. L’incontro avrà come oggetto la verifica delle autorizzazioni, le questioni ambientali e le prospettive future dello stabilimento di Fratte, specializzato nella produzione di componenti in ghisa, valutando la delocalizzazione dell’attività, assicurando la continuità d’impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro.
Con Iannelli abbiamo parlato anche di delocalizzazione della fabbrica che sembra essere impossbile in provincia di Salerno. Il rischio è che la proprietà si vede costretta ad trasferirsi fuori regione, in provincia di Foggia.
Ascolta
Arturo Iannelli su conferenza servizi fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.