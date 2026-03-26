Fonderie Pisano, Forte (comitato Salute e Vita): “Siamo commossi ma ora non paghino i lavoratori”

“Dedico questa vittoria alle persone che hanno perso la vita in questi anni, tanti nomi e tante storie che non hanno potuto vedere la fine di questa storia. Noi siamo commossi ma vogliamo le responsabilità e presa in carico dei lavoratori che non decono pagare per altri” ha detto Lorenzo Forte portavoce e anima del Comitato Salute e Vita che dal 2003 ha dato il via a una battaglia per la chiusura delle Fonderie.
Ma intanto l’azienda avrà 60 giorni per presentare il piano di dismissione e ripristino ambientale dell’intera installazione e dare il via ad attività di bonifica. Ma intanto già ieri, gli avvocati delle Fonderie erano all’opera per presentare un ricorso e chiedere la sospensiva del provvedimento. Grande l’amarezza che si respira in queste ore nell’azienda di Fratte. Durissime le parole di Ciro Pisano, riportate da Il Mattino. “Avevamo chiesto un confronto tecnico agli organi regionali per risolvere insieme le eventuali criticità, ma non è stato purtroppo possibile. Tecnicamente il nostro progetto è perfetto e rispetta l’ambiente in quanto è stato realizzato da chi ha contribuito a scrivere le Bat europee per le fonderie, ma non è stato ritenuto idoneo da chi non ha mai visto una fonderia e, secondo noi, non ha neanche studiato bene la norma. È una bocciatura politica”. Ha concluso.
Sentiamo Forte
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fonderie pisano
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