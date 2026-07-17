Fonderie Pisano, entro la prossima settimana la data per la Conferenza di Servizi ma continua il presidio dei lavoratori

Entro la settimana prossima sarà resa nota la data per la convocazione della Conferenza dei Servizi della Regione Campania che dovrà valutare tutti gli aspetti della proposta di riconversione green dello stabilimento di via dei Greci, presentata il 22 giugno dall’azienda.
E’ stato annunciato questa mattina nel corso dell’atteso incontro, concordato nella giornata di ieri, presso la Regione Campania, sede di Salerno, dove i lavoratori hanno dato vita ad un presidio di protesta chiedendo di accelerare i tempi.
Il progetto depositato prevede la sostituzione dei forni a carbone con nuovi forni elettrici e la completa decarbonizzazione del ciclo produttivo, con la riattivazione della produzione in condizioni ambientali migliorate.
Al termine dell’incontro, Alessandro Mazzaro ha raccolto il parere del rappresentante dei lavoratori, Domenico Volpe
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incontro regione
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