Fonderie Pisano, entro la prossima settimana la data per la Conferenza di Servizi ma continua il presidio dei lavoratori

17/07/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Entro la settimana prossima sarà resa nota la data per la convocazione della Conferenza dei Servizi della Regione Campania che dovrà valutare tutti gli aspetti della proposta di riconversione green dello stabilimento di via dei Greci, presentata il 22 giugno dall’azienda.

E’ stato annunciato questa mattina nel corso dell’atteso incontro, concordato nella giornata di ieri, presso la Regione Campania, sede di Salerno, dove i lavoratori hanno dato vita ad un presidio di protesta chiedendo di accelerare i tempi.

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Il progetto depositato prevede la sostituzione dei forni a carbone con nuovi forni elettrici e la completa decarbonizzazione del ciclo produttivo, con la riattivazione della produzione in condizioni ambientali migliorate. 

Al termine dell’incontro, Alessandro Mazzaro ha raccolto il parere del rappresentante dei lavoratori, Domenico Volpe 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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