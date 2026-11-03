Fonderie Pisano, dopo l’ultima fumata nera lo spettro dei licenziamenti. Il punto con La Città di Salerno

Ieri, l’ennesima doccia fredda per i lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno dopo l’incontro tra la proprietà e la Regione Campania. Dalla Regione è arrivata la bocciatura per l’attivazione del forno elettrico. La proprietà aveva messo sul tavolo un progetto green, seppure ridotto, per velocizzare ancora di più la ripresa delle attività e consentire ai lavoratori di tornare a lavorare.
Al momento, 88 operai sono rimasti senza ammortizzatori sociali, scaduti il 31 ottobre. Ora, in mancanza di una soluzione immediata, la proprietà potrebbe procedere con i licenziamenti collettivi. Ciro Pisano, a margine dell’incontro, si è detto “molto deluso”.
La replica della Regione con l’assessora all’Ambiente Pecoraro: “La proprietà non ha presentato alcun nuovo progetto ma ha ribadito la volontà di procedere con la soluzione già proposta, chiedendo di autorizzare la ripresa dell’attività attraverso l’utilizzo di un solo forno elettrico. La Regione, dunque, non ha bocciato alcuna nuova proposta, perché non ne è stata presentata nessuna”.
Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio, del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Domenico Gramazio su fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.