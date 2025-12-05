Fonderie Pisano, dopo l’attacco al Comune del Comitato Salute e Vita i chiarimenti di Domenico Volpe della RSU

Il Comitato Salute e Vita, ieri, è tornato all’attacco sull’annosa vicenda delle Fonderie Pisano di Fratte ritenute non compatibili con il territorio in cui operano.
Il portavoce Lorenzo Forte ha attaccato il Comune affermando che il sindaco, in considerazione dell’insistenza di un opificio in zona urbanizzata, può richiedere la convocazione della conferenza di servizi, può intervenire chiedendo l’applicazione di norme restrittive o può direttamente intervenire sulla produzione dello stabilimento e richiedere la chiusura del forno a carbone. Il Comitato, facendo riferimento anche alle indicazioni del Ministero dell’Ambiente, ha detto che il sindaco di Salerno in questi anni poteva fare ma non ha fatto”.
Il Comitato procederà ad una nuova diffida nei confronti del Comune e in caso di mancata risposta, presenterà una nuova querela per “omissione di atti d’ufficio”. Questa mattina, siamo tornati sulla vicenda ascoltando in diretta la voce di Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale delle Fonderie, ricordando tra l’altro che la fabbrica di Fratte già da molti mesi sta lavorando solamente 5 giorni al mese.
Ascolta
Domenico Volpe su Fonderie Pisano
