Fonderie Pisano, dopo la bocciatura del Consiglio di Stato a rischio il trasferimento nell’Avellinese. Il punto con la Città di Salerno

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato, con procedura d’urgenza, dai legali della proprietà delle Fonderie contro la sentenza del Tar di Salerno che conferma il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale stabilito, con provvedimento, della Regione Campania. La discussione è rinviata all’udienza camerale che sarà fissata entro i prossimi 15 giorni.
La fabbrica di Fratte quindi rimane chiusa. Ieri, i 110 lavoratori delle Fonderie Pisano con i rappresentanti sindacali sono stati a Roma per partecipare al Tavolo di crisi al Ministero per le Imprese e il Made in Italy.
Al termine della riunione dal Ministero è arrivata la disponibilità a valutare l’attivazione di strumenti di sostegno, inclusi eventuali contratti di sviluppo, orientati a progetti con un approccio green e pienamente rispettosi degli standard ambientali. Sulla vicenda ci siamo soffermati nel collegamento in diretta con il direttore del quotidiano La Città di Salerno, Tommaso Siani.
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Tommaso Siani su incontro fonderie al ministero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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