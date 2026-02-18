Fonderie Pisano, la conferenza dei servizi riunita oggi a Salerno annuncia un preavviso di diniego dell’autorizzazione ambientale

La conferenza di servizi riunita questa mattina nella sede della regione campania a Salerno, ha annunciato un preavviso di diniego per la concessione dell’AIA, l’autorizzazione ambientale alle Fonderie Pisano. Il verbale di oggi sarà trasmesso ai vertici dell’opificio che avranno 10 giorni di tempo per le controdeduzioni. Successivamente, in caso di conferma della mancata concessione, i Pisano potranno presentare un ricorso al Tar.
“Non potevamo non prendere questa decisione – ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente, Claudia Pecoraro – dopo il tempo previsto dalle procedure per adeguarsi alle BAT, ovvero 180 giorni, più 30 e ancora più 20, i Pisano non sono stati in grado di dimostrare di poter rispettare tutti i criteri stabiliti dell’Unione Europea nel 2024. Non possono rispettare soprattutto i limiti di legge per le diossine”, ha detto l’assessore che però ha confermato il massimo impegno a favore dei lavoratori.
Nei giorni scorsi la Pecoraro ha incontrato una delegazione degli operai e ieri ha tenuto un vertice con il Prefetto per interloquire con la massima autorità governativa sul territorio per studiare delle misure a sostegno dei lavoratori. “La Regione Campania, il mio assessorato – ha detto ancora l’assessore Pecoraro – insieme all’assessore Saggese, farà di tutto per valutare insieme ai lavoratori e ai sindacati i percorsi migliori o per accompagnare, chi è vicino, alla pensione o aiutare chi è ancora in piena età lavorativa, e non vuole seguire la fonderia, verso una nuova ricollocazione.
