Fonderie Pisano chiarisce “abbiamo quattro anni di tempo per adeguarci ai limiti emissivi”

L’azienda Fonderie Pisano ribadisce, in una nota, la piena volontà di procedere con gli investimenti necessari per l’allineamento ai nuovi standard ambientali europei e puntualizza che l’azienda ha quattro anni di tempo per adeguarsi ai nuovi limiti emissivi, dunque entro novembre 2028, dal momento che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è di fine 2024.
“Il cronoprogramma – specificano dalle Fonderie – tiene conto anche della complessità ingegneristica degli interventi necessari per raggiungere i limiti richiesti dall’Autorità Competente. La Regione Campania, invece, pretende un adeguamento immediato, ignorando i tempi tecnici necessari per la realizzazione degli impianti” così dalle Fonderie.
Dello stesso avviso è anche l’Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta oltre 800 fonderie italiane con più di 20.000 addetti, secondo cui “l’adeguamento degli impianti alle nuove BAT (vale a dire le tecniche più efficaci e avanzate per ridurre l’impatto ambientale) è un processo delicato e oneroso che non si può completare dall’oggi al domani”.
