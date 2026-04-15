Fonderie Pisano a Salerno, Tar respinge ricorso. La fabbrica resta chiusa

Questione Fonderie Pisano a Salerno.
I giudici della prima sezione del Tar Salerno hanno respinto il ricorso con cui le Fonderie avevano chiesto la sospensiva al diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione Campania. Dunque la fabbrica di Fratte rimane chiusa.
Nell’ordinanza pubblicata oggi, il TAR ha richiamato “l’obbligo, per le competenti autorità, di adottare le misure necessarie a proteggere la popolazione dagli effetti dannosi della prolungata esposizione ad agenti inquinanti”, principio sancito anche dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 maggio 2025.
All’esterno della sede del Tar, oggi, una folta delegazione di lavoratori che ha esibito uno striscione con scritto “al Tar la verità: giustizia, non fretta”. Sono invece circa 300 i cittadini residenti della Valle dell’Irno che si sono costituiti in giudizio dichiarandosi contrari alla sospensiva del provvedimento.
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