Fonderie Pisano a Salerno, presentate le integrazioni al progetto. L’appello: “dipendenti torni subito a lavorare”

Vertenza Fonderie Pisano a Salerno.
L’azienda ha presentato le integrazioni alla documentazione per il progetto di riconversione green dello stabilimento di Fratte, per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale, così come richiesto in sede di Conferenza dei servizi. La proprietà evidenzia come i limiti siano i più bassi in assoluto se confrontati con quelli richiesti alle altre fonderie italiane.
E’ stato anche trasmesso, all’assessore regionale all’Ambiente, uno studio elaborato da Assofond, l’associazione nazionale di categoria delle fonderie, che documenta la presenza in Italia di numerosi stabilimenti situati in prossimità di centri abitati e capaci di convivere con il territorio. “Ambiente, lavoro e qualità della vita – scrivono dalle Fonderie – vengono ampiamente salvaguardati dal progetto green delle Fonderie Pisano, un progetto di decarbonizzazione che prevede la modifica del sistema di fusione e un ulteriore potenziamento dei sistemi filtranti, in modo da portare le emissioni ai valori minimi richiesti”.
La fase di fusione avverrà esclusivamente attraverso forni elettrici a induzione. I forni alimentati a carbone sono già stati resi non operativi. Il progetto prevede la possibilità di riavviare subito la produzione attraverso il forno elettrico già presente nello stabilimento e già autorizzato. L’impianto, inoltre, sarà potenziato sotto il profilo dell’aspirazione così da poter riprendere subito l’attività e permettere ai 120 dipendenti di tornare a lavorare a rotazione, in attesa che vengano costruiti, installati e messi in esercizio gli altri due forni elettrici previsti dal progetto. L’azienda confida in una nuova Conferenza dei servizi per riattivare l’Autorizzazione integrata ambientale, sottolineando la necessità di accelerare i tempi della decisione della Regione che consentirà la ripresa dell’attività dello stabilimento di Fratte, attualmente chiuso.
“Per un’azienda industriale, tre mesi di fermo possono essere un’eternità – sottolineano dall Fonderie – il mercato non aspetta, i clienti non aspettano, i costi continuano a maturare e le competenze professionali rischiano di disperdersi. Prolungare ulteriormente l’incertezza significa condannare a morte la fonderia”.
Infine, l’azienda si è detta sorpresa per la recente rimozione della centralina mobile Arpac che, da oltre dieci anni, era presente in via dei Greci, a Fratte, consentendo ai cittadini di consultare quotidianamente online i dati relativi alla qualità dell’aria, dai quali è emerso che le concentrazioni medie degli inquinanti, da quando la fonderia è chiusa, sono superiori a quelle registrate negli stessi mesi del 2025, quando l’impianto era regolarmente in esercizio.
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