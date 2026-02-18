Fonderie Pisano a Salerno. L’ascoltatrice Carmen “solidarietà agli operai ma siamo preoccupati per la nostra salute”

Questione Fonderie Pisano a Salerno. La Conferenza di Servizi, riunita ieri nella sede della Regione Campania, ha annunciato un preavviso di diniego per la concessione dell’AIA, l’Autorizzazione Integrata Ambientale che consente alle Fonderie Pisano di restare operative.
Il verbale sarà trasmesso all’azienda che avrà 10 giorni di tempo per le controdeduzioni. Poi, in caso di conferma della mancata concessione, i Pisano potranno presentare un ricorso al Tar. L’assessore regionale all’ambiente, Claudia Pecoraro, ha rimarcato che l’azienda, nonostante il tempo concesso, non si è ancora adeguata alle BAT, le indicazioni per prevenire o ridurre le emissioni nell’atmosfera.
A Radio Alfa l’ascoltatrice Carmen da Salerno che, pur esprimendo solidarietà ai lavoratori delle Fonderie, ha espresso preoccupazione per i problemi di salute degli abitanti di Fratte
