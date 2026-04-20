Fonderie Pisano a Salerno, il Consiglio di Stato respinge il ricorso. La fabbrica rimane chiusa

Questione Fonderie Pisano a Salerno. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato, con procedura d’urgenza, dai legali della proprietà delle Fonderie contro la sentenza del Tar di Salerno che conferma il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale stabilito, con provvedimento, dalla Regione Campania.
Secondo il presidente del Consiglio di Stato, Vincenzo Neri, la discussione è rinviata all’udienza camerale che sarà fissata entro i prossimi 15 giorni. La fabbrica di Fratte quindi rimane chiusa.
Oggi i 110 lavoratori delle Fonderie Pisano sono stati a Roma per essere ricevuti, con le rappresentanze sindacali, per un Tavolo di crisi al Ministero per le Imprese e il Made in Italy.
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