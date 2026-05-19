Fonderie Pisano a Salerno, il Consiglio di Stato conferma ha chiusura, mentre al Mimit prosegue il percorso per una nuova fabbrica. Il punto con La Città

Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle Fonderie Pisano di Fratte a Salerno, salvo dare alla proprietà la possibilità di mettere in campo tutti i lavori necessari per il raggiungimento delle migliori tecnologie richieste a livello europeo. I giudici hanno confermato la sentenza del Tar Salerno che ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale emesso dalla Regione Campania che, di fatto, ha sancito la chiusura dello stabilimento di via dei Greci.
Intanto ieri pomeriggio si è riunito un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del percorso di rilancio industriale delle Fonderie di Salerno e la tutela dei livelli occupazionali. Nel corso dell’incontro, il Ministero ha ribadito il valore industriale di una realtà strategica per il tessuto produttivo campano e nazionale. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio del quotidiano La Città di Salerno.
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Domenico Gramazione su caso fonderie Pisano
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