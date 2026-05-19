Fonderie Pisano a Salerno, il Consiglio di Stato conferma ha chiusura, mentre al Mimit prosegue il percorso per una nuova fabbrica. Il punto con La Città

19/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle Fonderie Pisano di Fratte a Salerno, salvo dare alla proprietà la possibilità di mettere in campo tutti i lavori necessari per il raggiungimento delle migliori tecnologie richieste a livello europeo. I giudici hanno confermato la sentenza del Tar Salerno che ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale emesso dalla Regione Campania che, di fatto, ha sancito la chiusura dello stabilimento di via dei Greci. 

Intanto ieri pomeriggio si è riunito un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del percorso di rilancio industriale delle Fonderie di Salerno e la tutela dei livelli occupazionali. Nel corso dell’incontro, il Ministero ha ribadito il valore industriale di una realtà strategica per il tessuto produttivo campano e nazionale. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio del quotidiano La Città di Salerno.

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Domenico Gramazione su caso fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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