Fonderie Pisano a Salerno, dopo l’annuncio dei licenziamenti di oltre 100 dipendenti parla Domenico Volpe

Ricorso al Tar per accelerare la ripartenza delle Fonderie Pisano di Fratte, a Salerno, e scongiurare il licenziamento collettivo degli oltre 100 dipendenti, per i quali a fine ottobre termineranno gli ammortizzatori sociali.
È la strada annunciata dalla proprietà dello stabilimento al termine dell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio nella sede di Confindustria Salerno, dedicato alle prospettive di ripresa della produzione. L’obiettivo è ottenere la convocazione urgente di una Conferenza dei servizi che valuti la possibilità di riavviare l’attività attraverso il forno elettrico già installato e autorizzato all’esercizio.
La decisione arriva dopo la sospensione, da parte della Regione Campania, del procedimento di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), in attesa della documentazione relativa alle valutazioni di impatto e incidenza ambientale. La proprietà sostiene di essere al lavoro per integrare gli atti richiesti, ma teme che l’iter possa allungarsi dai sei ai nove mesi. “Possiamo riprendere immediatamente la produzione e non comprendiamo perché questa possibilità ci venga negata”, afferma l’amministratore delegato Ciro Pisano.
La vertenza approderà anche al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove domani 14 ottobre 2026, alle 11, la proprietà chiederà ulteriori sostegni per evitare i licenziamenti. “Una situazione che ci preoccupa e ci addolora”, conclude Pisano, riferendosi al futuro dei lavoratori. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con l’operaio Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale.
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Domenico Volpe su fonderie Pisano
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