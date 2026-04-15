Fonderie Pisano a Salerno, contro la richiesta di sospensiva al Tar si oppongono 300 cittadini. Il punto con Andrea Pellegrino

E’ in programma oggi, 15 aprile 2026, l’udienza al Tar sul ricorso presentato dalla proprietà delle Fonderie Pisano di Salerno per contestare il mancato rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione Campania.
Il Tibunale amministrativo dovrà decidere se concedere la sospensiva che consentirebbe alla fabbrica di proseguire l’attività. Intanto sono circa 300 i cittadini residenti della Valle dell’Irno che si sono costituiti in giudizio (ad opponendum), dichiarandosi contrari alla sospensiva del provvedimento. In giudizio si è costituita anche Legambiente Campania che, in una nota, ha evidenziato la necessità di salvaguardare la salute dei cittadini della Valle dell’Irno, garantendo – al tempo stesso – opportunità lavorative ai dipendenti in un nuovo stabilimento green.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su ricorso Tar delle Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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