Fonderie Pisano a Salerno, appello dei lavoratori al commissario prefettizio del Comune. Il commento di Tommaso Siani (La Città)

20/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Dopo il preavviso di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) deciso mercoledì scorso dalla conferenza dei servizi, alcuni lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno, insieme a Francesca D’Elia della Fiom Cgil, hanno incontrato il commissario prefettizio al Comune di Salerno, Vincenzo Panico, che ha assicurato il suo impegno a sostenere e a seguire la vertenza dei lavoratori che hanno chiesto di aprire un tavolo anche in prefettura.

A margine dell’incontro con il commissario, i lavoratori hanno anche chiesto scusa al Comitato Salute e Vita per le aggressioni verbali subite dal presidente Lorenzo Forte, all’uscita dalla conferenza dei servizi. Questa mattina, siamo tornati sulla vertenza per fare delle considerazioni insieme al collega Tommaso Siani, direttore de La Città di Salerno.
