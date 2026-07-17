Foce Irno, acquisita documentazione al Comune di Salerno sulla vendita dei terreni. Il punto con La Città di Salerno

17/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Agenti della Squadra Mobile di Salerno si sono recati negli uffici del Comune per acquisire documenti relativi alla gestione e alla proprietà dei suoli nell’area di Foce Irno a Salerno. L’acquisizione della documentazione è stata ordinata dalla Procura di Salerno che indaga per ricostruire l’intera vicenda, partendo dalla cessione dei suoli avvenuta nel 1995 da parte di Italcementi a favore del Comune di Salerno.

L’obiettivo degli inquirenti è fare luce sulle recenti iniziative intraprese dalla proprietà sui terreni, originariamente destinati a un’area di parcheggio. Nel mirino della Procura vi sarebbero le manovre edilizie legate all’acquisizione, tramite asta, di due lotti di terreno. Il progetto però ha incontrato gli ostacoli della Soprintendenza che avrebbe espresso parere negativo in merito alla possibilità di costruire un nuovo edificio in una zona così delicata, ma che rappresenta uno dei punti più caldi dell’urbanistica salernitana per la sua posizione strategica tra la stazione ferroviaria e Piazza della Concordia. Ne abbiamo parlato con il collega della Città di Salerno, Domenico Gramazio. 

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Domenico Gramazio su inchiesta area Foce Irno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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