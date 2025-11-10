Florovivaismo, record per la Campania. Il punto con Enzo Malafronte, presidente del consorzio

A Radio Alfa Enzo Malafronte, presidente del consorzio produttori florovivaisti campani.
La Campania detiene il record nazionale per la produzione di fiori recisi (24% del totale nazionale) e si posiziona tra i leader in Italia per la produzione di piante e fiori in generale. Un risultato che si deve a circa 1.200 aziende e oltre 20.000 addetti, oltre al valore della produzione che supera i 145 milioni di euro. I produttori campani sono stati protagonisti nei giorni scorsi in Olanda alla fiera di settore più importante del mondo. Ne abbiamo parlato con Enzo Malafronte, presidente del consorzio produttori florovivaisti campani
