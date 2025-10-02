Fiume Sarno, incontro interdistrettuale per predisporre un cammino comune contro l’inquinamento

Dare nuovo impulso alle indagini relative al grave inquinamento del Fiume Sarno: è stato questo l’argomento al centro della riunione interdistrettuale che si è svolta ieri presso la procura generale di Napoli.

A convocare l’incontro sono stati i procuratori generali di Napoli, Aldo Policastro, e Salerno, Rosa Volpe, con l’obiettivo di definire un programma operativo di monitoraggio e verifica dello stato di inquinamento del Fiume Sarno e dei suoi affluenti.
All’incontro hanno preso parte, i Procuratori di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata, le cui competenze territoriali abbracciano i vari tratti fluviali interessati, nonché rappresentanti delle principali forze di polizia, il direttore, i funzionari e i tecnici dell’Arpac, già attivamente coinvolti nel supporto investigativo, fornendo significativi contributi tecnico-scientifici.

L’obiettivo della riunione è stato il coordinamento interdistrettuale delle indagini sull’intero percorso fluviale del Sarno, per accertare le condizioni attuali di inquinamento e predisporre interventi comuni mirati all’individuazione dei fattori inquinanti e dei responsabili.

Sono previste ulteriori riunioni nel prossimo futuro. Dalla riunione è emersa la volontà di tutti di dare un forte impulso alle indagini per il contrasto ai crimini ambientali relativi al Fiume Sarno.

