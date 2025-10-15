Fitta agenda di impegni a New York per il sindaco di Pellezzano e presidente Anci Campania, Francesco Morra. Ecco la diretta

15/10/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
Prosegue la permanenza di Francesco Morra, sindaco del Comune di Pellezzano e presidente Anci Campania, a New York.

Ieri ha fatto visita al Palazzo delle Nazioni Unite, luogo che incarna il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Poi, nell’ambito delle iniziative organizzate per il Columbus Day, presso la Old St. Patrick’s Church, si è tenuto l’evento Giornate Internazionali della Libertà, un momento di riflessione e confronto sui valori della democrazia e dei diritti umani. A seguire l’evento Columbus International Awards che celebra il dialogo tra culture e la valorizzazione delle nostre radici italiane nel mondo. Ci siamo collegati in diretta a New York con il sindaco di Pellezzano e presidente Anci Campania, Francesco Morra 
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

