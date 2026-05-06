Fisciano, un incontro pubblico per discutere del P.E.B.A.

Coinvolgere cittadini e portatori di interesse nella costruzione di una città più accessibile. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico promosso dal Comune di Fisciano per la redazione del nuovo P.E.B.A., il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
L’appuntamento è fissato per lunedì 11 maggio alle ore 12 presso l’aula consiliare “Gaetano Sessa”. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto aperto, finalizzato a raccogliere osservazioni, proposte ed esigenze della comunità.
Il percorso partecipativo punta a definire strumenti concreti per migliorare l’accessibilità degli spazi urbani, favorendo inclusione e qualità della vita.
All’incontro interverranno il sindaco Vincenzo Sessa, la responsabile del procedimento Romina Pagliarulo e il progettista incaricato Francesco Abbamonte.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.