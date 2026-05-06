Fisciano, un incontro pubblico per discutere del P.E.B.A.

06/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Coinvolgere cittadini e portatori di interesse nella costruzione di una città più accessibile. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico promosso dal Comune di Fisciano per la redazione del nuovo P.E.B.A., il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

L’appuntamento è fissato per lunedì 11 maggio alle ore 12 presso l’aula consiliare “Gaetano Sessa”. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto aperto, finalizzato a raccogliere osservazioni, proposte ed esigenze della comunità.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Il percorso partecipativo punta a definire strumenti concreti per migliorare l’accessibilità degli spazi urbani, favorendo inclusione e qualità della vita.

All’incontro interverranno il sindaco Vincenzo Sessa, la responsabile del procedimento Romina Pagliarulo e il progettista incaricato Francesco Abbamonte.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento