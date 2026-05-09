Finto finanziere truffa anziana a Battipaglia, smascherato e arrestato

09/05/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Smascherato e arrestato un truffatore che ha messo in atto il raggiro del finto finanziere a Battipaglia ai danni di un’anziana signora. L’uomo è indagato per truffa aggravata e furto con strappo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima sarebbe stata inizialmente contattata al telefono dal finto militare per convincerla che il figlio fosse stato arrestato e che, per tutelarlo legalmente, la donna doveva consegnare a un presunto delegato del Tribunale, monili in oro per un valore di circa 40mila euro.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

I carabinieri, a seguito di una tempestiva segnalazione, sono intervenuti fermando l’uomo che, nel frattempo, si era recato a casa della vittima. Nel tentativo di allontanarsi rapidamente alla vista dei carabinieri l’uomo ha strappato dalle mani dell’anziana la borsa contenente dei valori.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento