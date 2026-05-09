Finto finanziere truffa anziana a Battipaglia, smascherato e arrestato

Smascherato e arrestato un truffatore che ha messo in atto il raggiro del finto finanziere a Battipaglia ai danni di un’anziana signora. L’uomo è indagato per truffa aggravata e furto con strappo.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima sarebbe stata inizialmente contattata al telefono dal finto militare per convincerla che il figlio fosse stato arrestato e che, per tutelarlo legalmente, la donna doveva consegnare a un presunto delegato del Tribunale, monili in oro per un valore di circa 40mila euro.
I carabinieri, a seguito di una tempestiva segnalazione, sono intervenuti fermando l’uomo che, nel frattempo, si era recato a casa della vittima. Nel tentativo di allontanarsi rapidamente alla vista dei carabinieri l’uomo ha strappato dalle mani dell’anziana la borsa contenente dei valori.
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