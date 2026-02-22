Fine febbraio, tra le erbe spontanee è il momento della senàpe

Tra le erbe spontanee di questo periodo, è il momento della senàpe.
Il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze anche oggi, insieme all’ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo, Giovanna Voria
Ascolta
la senape
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.