Fiera del Turismo di Rimini, la Campania presenta i suoi pacchetti. Il punto con Il Mattino di Salerno

15/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

 

Con lo slogan “Campania. Divina. Una rotta, mille destinazioni”, la Regione, alla fiera internazionale del turismo di Rimini, punta a presentare un’offerta turistica unitaria e integrata, capace di valorizzare non solo le mete più celebri, ma anche il patrimonio diffuso delle comunità locali, dei borghi e delle aree interne. Al centro della strategia promozionale, anche la capacità attrattiva di Napoli e il calendario dei grandi eventi internazionali, a partire dalla prossima edizione dell’America’s Cup, che proietterà la Campania sulla scena mondiale.

Lo stand della Campania, ieri è stato inaugurato dal presidente della Regione, Roberto Fico. Con il taglio del nastro prende ufficialmente il via la tre giorni di incontri, eventi e momenti di confronto dedicati alla promozione turistica e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Barbara Cangiano, che ci ha svelato anche delle curiosità colelgate all’offerta turistica dle Comune di Salerno e di Vietri sul Mare.

Ascolta
Barbara Cangianoo su TTG Rimini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento