Fiaccolata di solidarietà a Castiglione del Genovesi per esprimere vicinanza al sindaco Siano

La comunità di Castiglione del Genovesi, ieri sera, ha partecipato numerosa alla fiaccolata promossa dall’Amministrazione comunale per manifestare vicinanza al sindaco Carmine Siano, che la sera di Santo Stefano fu brutalmente aggredito e ridotto in gravissime condizioni da una persona ancora ignota.
Il corteo, partito da via Provinciale Madonnelle, ha percorso Corso Vittorio Emanuele, concludendosi davanti al Comune. A guidare la manifestazione è stato il vicesindaco Luigi Giannattasio, affiancato dalla senatrice Anna Bilotti, dal consigliere provinciale e sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, e dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, presidente di Anci Campania.
Hanno partecipato anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo Antonio Genovesi che hanno esposto uno striscione con su scritto “La legalità è nelle nostre mani”. A rappresentare la famiglia Siano c’era il figlio del sindaco, Christian Siano, che ha ringraziato tutti per la vicinanza. Il sindaco è ancora in convalescenza.
