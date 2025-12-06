Feste di Natale nel vivo a Salerno con l’accensione del maxi albero, tanti visitatori. La soddisfazione di Federalberghi

Entrano nel vivo le feste natalizie a Salerno con l’accensione del maxi albero di Natale allestito in piazza Portanova. L’appuntamento è oggi pomeriggio, alle 17. L’evento rappresenta la ciliegina sulla torta della 20esima edizione delle Luci d’Artista già inaugurate a novembre. Per questo ponte dell’Immacolata attesi tantissimi visitatori con strutture ricettive quasi al completo.

Per l’occasione i visitatori possono ammirare non solo le Luci ma anche approfittare delle aperture serali del Giardino della Minerva, sabato 6 e domenica 7 dicembre, e anche dell’apertura straordinaria, lunedì 8 dicembre, dei siti museali della Provincia di Salerno: la Pinacoteca Provinciale di Salerno, Il Museo Archeologico provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula saranno aperti dalle 9 alle 14. Il Castello Arechi sarà visitabile dalle 9 alle 17. Anche l’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni sarà aperta con la possibilità di effettuare una visita guidata nei percorsi più suggestivi dell’antico cenobio benedettino, dal 1011 ad oggi. Le visite sono previste alle 9- 10 – 11 e 12.

Questa mattina, abbiamo fatto il punto anche con le previsioni per Natale con il presidente di Fderalberghi Salerno, Antonio Ilardi.
