Feste di Natale e artigianato, connubio importante per l’economia salernitana. Il punto con Franco Risi (Confartigianato)

Le feste di Natale rappresentanto una buona boccata d’ossigeno per il settore dell’artigianato che in questo periodo registra un incremento delle vendite per effetto delle scelte dei consumatori di regalare produzioni artigianali siano esse alimentari che prodotti artistici o di esposizione, ma anche per la cura della persona per di moda.
Questa mattina, per fare il punto sull’andamento del settore a Salerno e provincia, abbiamo ospitato il presidente di Confartigianato, Franco Risi. Ha ricordato che il settore in rpovinciale di Salerno ha un giuro d’affari di circa 320 milioni di euro contribuendo molto all’economia provinciale.
Franco Risi su artigianato delle feste di Natale
