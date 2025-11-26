La Festa dell’Infanzia di Teggiano giunge alla XVII edizione e fa tappa anche a Polla

Si svolgerà all’insegna dell’antico detto africano “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio” la XVII edizione della Festa dell’Infanzia di Teggiano, in programma da venerdì 28 a domenica 30 novembre.
Mai come quest’anno, gli organizzatori, tra cui il medico pediatra Luigi D’Alvano, sentono l’urgenza di ribadire che la vita e lo sviluppo dei bambini sono una responsabilità collettiva. “Mentre i nostri pensieri vanno ai bambini che lottano per il diritto alla vita in luoghi di conflitto, la nostra Festa ci invita ad agire qui, costruendo un Villaggio che garantisca i loro diritti fondamentali”.
Il programma della tre giorni è fitto di spettacoli, laboratori e giochi. Per questa edizione è stata programmata una giornata anche a Polla, sabato 29 novembre, presso la Scuola Media dove si terrà l’iniziativa “Sapersi orientare nel villaggio”. Seguirà “Pazza Tv” a cura della scuola di teatro “La Cantina delle Arti”.
Nel pomeriggio di sabato i festeggiamenti proseguiranno nel Centro Parrocchiale di Teggiano con numerosi laboratori creativi e i “giochi di una volta” con l’associazione “Lo stare insieme”. Alle 17:30 sarà presentato il libro illustrato “Confido in te – Storie di cani in cerca d’amore” con Flavio Langone e le illustrazioni di Emanuele Sabatino. La serata si concluderà alle 18 con gli spettacoli teatrali delle scuole elementari.
La giornata conclusiva di domenica 30 novembre a Teggiano, comincerà alle 10 presso il Centro Parrocchiale Frassati dove i bambini potranno divertirsi con i giochi di gruppo organizzati dagli animatori. Nel pomeriggio seguiranno lo spettacolo teatrale “Le Notti d’Oriente” della Compagnia teatrale “Citrea” e la tavola rotonda “Il Nostro Villaggio, la Nostra Comunità”. Alle 18, infine, ci saranno gli spettacoli di danza.
La 17esima edizione della Festa dell’Infanzia si aprirà venerdì 28 novembre, alle 10, presso l’Auditorium del Centro Parrocchiale “Piergiorgio Frassati”, in località Prato Perillo di Teggiano.
