Festa della Repubblica a Salerno, assente De Luca. Parla Savastano (vicesindaco)

02/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Oggi la tradizionale cerimonia per la Festa della Repubblica, a Salerno, in Piazza della Libertà.

In occasione dell’alzabandiera solenne, il Comando Vigili del fuoco di Salerno ha effettuato la calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura. Un’imbarcazione della Guardia Costiera, dal mare, ha “disperso” fumo tricolore. 

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Il Prefetto ha consegnato le onorificenze “al merito della Repubblica italiana” concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia. Assente il neo sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. 

In sua vece, il neo vice sindaco Nino Savastano che, al microfono di Alessandro Mazzaro ha fatto il punto della situazione anche amministrativa dopo la sua nomina anche ad assessore. 

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savastano
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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